Глава Rheinmetall объяснил, почему Россия планировала его убить

Руководитель Rheinmetall утверждает, что сейчас полиция заботится о его безопасности

Армин Паппергер (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Россию не устраивает западное вооружение, поэтому государство-агрессор планировало его убить. Такое мнение он высказал в интервью BNS во время визита в Литву, передает LRT.

"Я думаю, вполне понятно, что такие страны, как Россия, не очень довольны тем, что мы как крупнейший в мире производитель боеприпасов большого калибра в значительной степени помогаем западным странам защитить себя", — сказал Паппергер.

В то же время глава Rheinmetall добавил, что в настоящее время полиция заботится о его безопасности.

Об этом Паппергер заявил после того, как накануне НАТО официально подтвердило, что Россия намеревалась его убить. До этого об этом писали только мировые медиа.

По данным Альянса, планы Кремля были сорваны разведками США и Германии и являлись лишь частью усилий России по убийству руководителей предприятий оборонной промышленности по всей Европе.

12 июля 2024 года AP писало, что западные спецслужбы разоблачили заговоры РФ по совершению убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинской армии, – одним из самых серьезных был план убийства Паппергера.

28 января 2025 года в НАТО впервые подтвердили, что существовал заговор с целью убить Паппергера. В Альянсе обвинили в этом Россию.