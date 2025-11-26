Глава Минобороны Германии: Для Украины не должно быть капитуляционного мира

В Германии убеждены, что Украина должна сохранить сильную армию и возможность защищаться в будущем

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

В Германии выступили против принуждения Украины к односторонним территориальным уступкам в ходе текущих переговоров и капитуляции. Об этом высказался министр обороны Германии Борис Писториус, передает tagesschau.

По его словам, Киев по итогу мирных переговоров должен сохранить способность обороняться в будущем на случай очередного нападения России. Для этого у Украины должна быть сильная армия и надежные гарантии безопасности, особенно со стороны США. Тем самым Писториус отверг ограничение численности Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, немецкий министр настаивает на том, что ни один вопрос, который касается будущего стран Европы или НАТО, не должен решаться без ведома этих государств.

"Или, другими словами: мы сами решаем свое будущее. Для Украины не должно быть капитуляционного мира", – подчеркнул он.