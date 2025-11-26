Глава Міноборони Німеччини: Для України не має бути капітуляційного миру

У Німеччині переконані, що Україна має зберегти сильну армію і можливість захищатися в майбутньому

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

У Німеччині виступили проти примусу України до односторонніх територіальних поступок під час поточних переговорів і капітуляції. Про це висловився міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає tagesschau.

За його словами, Київ за підсумками мирних переговорів повинен зберегти здатність оборонятися в майбутньому на випадок чергового нападу Росії. Для цього в України має бути сильна армія і надійні гарантії безпеки, особливо з боку США. Тим самим Пісторіус відкинув обмеження чисельності Збройних Сил України.

Крім того, німецький міністр наполягає на тому, що жодне питання, яке стосується майбутнього країн Європи або НАТО, не має вирішуватися без відома цих держав.

"Або, іншими словами: ми самі вирішуємо своє майбутнє. Для України не має бути капітуляційного миру", – наголосив він.