Джерело з ОП назвало головну перешкоду для призначення Корецького новим міністром енергетики
З-поміж кандидатів на посаду нового міністра енергетики розглядався глава правління держкомпанії "Нафтогаз Україна" Сергій Корецький, однак рішення так і не було ухвалено, повідомив для тексту LIGA.net співрозмовник в Офісі президента.
Він підтвердив кандидатуру Корецького на посаду керівника Міністерства енергетики, але назвав головну перешкоду для цього.
За його словами, Корецького справді розглядали на цю посаду, проте рішення так і не ухвалили, тому що "важливо зберегти стабільність у Нафтогазі".
Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від Слуги народу Андрій Герус також прокоментував LIGA.net кандидатуру Корецького: "Прем'єр-міністерка [Юлія Свириденко] спілкувалася зі мною щодо того, хто був би найкращим кандидатом на посаду міністра енергетики в цій ситуації. Я вважаю, що Корецький – сильний варіант. Він грамотний, досвідчений і має хорошу репутацію".
Водночас глава Нафтогазу не коментує цю тему, а в пресслужбі НАК зазначили, що Корецький очолює компанію не так давно і його основним завданням наразі є забезпечення стабільної роботи.
