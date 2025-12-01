Джерело з ОП назвало головну перешкоду для призначення Корецького новим міністром енергетики
Сергій Корецький (Фото: пресслужба Нафтогазу)

З-поміж кандидатів на посаду нового міністра енергетики розглядався глава правління держкомпанії "Нафтогаз Україна" Сергій Корецький, однак рішення так і не було ухвалено, повідомив для тексту LIGA.net співрозмовник в Офісі президента.

Він підтвердив кандидатуру Корецького на посаду керівника Міністерства енергетики, але назвав головну перешкоду для цього.

За його словами, Корецького справді розглядали на цю посаду, проте рішення так і не ухвалили, тому що "важливо зберегти стабільність у Нафтогазі".

Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від Слуги народу Андрій Герус також прокоментував LIGA.net кандидатуру Корецького: "Прем'єр-міністерка [Юлія Свириденко] спілкувалася зі мною щодо того, хто був би найкращим кандидатом на посаду міністра енергетики в цій ситуації. Я вважаю, що Корецький – сильний варіант. Він грамотний, досвідчений і має хорошу репутацію".

Водночас глава Нафтогазу не коментує цю тему, а в пресслужбі НАК зазначили, що Корецький очолює компанію не так давно і його основним завданням наразі є забезпечення стабільної роботи.

  • Співбесідник LIGA.net у енергетичній галузі заявив, що справжньою проблемою з призначенням нових міністрів енергетики та юстиції є не брак кандидатів, а умови, які їм пропонують.
  • Колишніх міністрів Гринчук та Галущенка звільнили через антикорупційне розслідування щодо Енергоатому ("Міндічгейт"). Детальніше про нові кандидатури на ці посади читайте у тексті LIGA.net.
Нафтогазопміненергосергій корецький