Новим очільником ОП замість Єрмака може стати Федоров – джерела

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

На посаду глави Офісу президента після звільнення Андрія Єрмака, ймовірно, буде призначено Михайла Федорова, який нині обіймає посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації. Про це LIGA.net повідомили один співрозмовник у Верховній Раді та один – у фракції Слуга народу.

Таким чином, якщо Федоров перейде до ОП, буде вакантною посада міністра цифрової трансформації.

Народний депутат від Голосу Ярослав Железняк стверджує, що нового голову ОП нібито оголосять вже сьогодні, 5 грудня. Він теж має інформацію, що це нібито буде Федоров, проте наголошує, що "все може змінитися в останній момент".

Співрозмовник LIGA.net у Раді також повідомив, що через тиждень, з 15 грудня (наступний тиждень з 8 грудня не є пленарним. – Ред.), парламент може розглянути питання відставки віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, а також міністра освіти та науки Оксена Лісового.

За його словами, новим міністром юстиції після звільнення Германа Галущенка, націмовірніше, стане нардеп Денис Маслов.

А на посаду міністра енергетики кандидатури досі немає.