Джерело в ОП підтвердило, хто може замінити Галущенка

Один із найвпливовіших нардепів може очолити Мін'юст після того, як попередній глава відомства залишив посаду через "міндічгейт"

Герман Галущенко (Фото: Міненерго)

Новим міністром юстиції після звільнення Германа Галущенка може стати народний депутат Денис Маслов, повідомив для тексту LIGA.net співрозмовник в Офісі президента.

За його словами, глава держави Володимир Зеленський під час засідання фракції Слуги народу 20 листопада запропонував Маслову очолити Мін'юст. Політик є главою парламентського комітету з питань правової політики та одним із найвпливовіших нардепів.

Співбесідник в ОП також підтвердив, що Маслов є у шортлісті кандидатів на цю посаду.

Однак сам обранець уникає прямої відповіді, чи погодився він очолити Мін'юст. Коментуючи це питання LIGA.net, нардеп зауважив, що відомство є відповідальним за реалізацію багатьох пунктів Дорожньої карти з інтеграції України до Європейського Союзу: "Щоб їх реалізувати, має бути підтримка Ради".

"Формулювання обережні, адже рішення ще не ухвалене. У Слузі народу серед можливих кандидатів згадували ще одного нардепа [зі Слуги народу] Вадима Галайчука. Обговорювалась також ідея суміщення посад, де на пост міністра юстиції могли б висунути Тараса Качку – чинного віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Фінальної кандидатури немає, і поки триває пошук, обов’язки міністра виконує його заступниця Людмила Сугак", – йдеться у публікації LIGA.net.

Колишніх міністрів юстиції, Галущенка (раніше він також очолював Міненерго), та енергетики, Світлану Гринчук, звільнили через розслідування щодо корупції на держпідприємстві "Енергоатом" ("міндічгейт"). Детальніше про ситуацію з новими призначеннями до цих відомств читайте у тексті LIGA.net.