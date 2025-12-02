Источник в ОП подтвердил, кто может заменить Галущенко

Один из самых влиятельных нардепов может возглавить Минюст после того, как предыдущий глава ведомства покинул пост из-за "миндичгейта"

Герман Галущенко (Фото: Минэнерго)

Новым министром юстиции после увольнения Германа Галущенко может стать народный депутат Денис Маслов, сообщил для текста LIGA.net собеседник в Офисе президента.

По его словам, глава государства Владимир Зеленский во время заседания фракции Слуги народа 20 ноября предложил Маслову возглавить Минюст. Политик является главой парламентского комитета по вопросам правовой политики и одним из самых влиятельных нардепов.

Собеседник в ОП также подтвердил, что Маслов есть в шорт-листе кандидатов на эту должность.

Однако сам избранник избегает прямого ответа, согласился ли он возглавить Минюст. Комментируя этот вопрос LIGA.net, нардеп отметил, что ведомство является ответственным за реализацию многих пунктов Дорожной карты по интеграции Украины в Европейский Союз: "Чтобы их реализовать, должна быть поддержка Рады".

"Формулировки осторожные, ведь решение еще не принято. В Слуге народа среди возможных кандидатов упоминали еще одного нардепа [из Слуги народа] Вадима Галайчука. Обсуждалась также идея совмещения должностей, где на пост министра юстиции могли бы выдвинуть Тараса Качку – действующего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Финальной кандидатуры нет, и пока идет поиск, обязанности министра исполняет его заместитель Людмила Сугак", – говорится в публикации LIGA.net.

Бывших министров юстиции, Галущенко (ранее он также возглавлял Минэнерго), и энергетики, Светлану Гринчук, уволили из-за расследования о коррупции на госпредприятии "Энергоатом" ("миндичгейт"). Подробнее о ситуации с новыми назначениями в эти ведомства читайте в тексте LIGA.net.