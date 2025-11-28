Без эффективной системы борьбы с коррупцией Украину могут не взять в ЕС – еврокомиссар

Майкл Макграт (Фото: /x.com/EUCssrMcGrath)

Для вступления в Евросоюз у Украины должна быть эффективная система искоренения коррупции в "высших слоях общества". Без этого членства ждать не стоить, сказал комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт в интервью Politico.

По его словам, Киев должен привлечь к ответственности коррумпированных деятелей в политике и бизнесе, если рассчитывает на членство в ЕС. Должна быть создана надежная система расследования, судебного преследования и вынесения обвинительных приговоров в случаях коррупции в высших эшелонах власти.

В противном случае европейские правительства не поддержат ​​страну-кандидата.

"Демонстрация эффективности в этой области – это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов, и, конечно же, от тех, кто хочет вступить в Европейский Союз", – сказал Макграт.

Он отметил, что у Европы с Киевом "очень открытые и честные отношения" относительно этих требований. По мнению еврокомиссара, сейчас Украина прилагает все усилия для борьбы с коррупцией и поддерживает регулярную связь с европейским обществом касательно развития событий.