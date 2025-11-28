Без эффективной системы борьбы с коррупцией Украину могут не взять в ЕС – еврокомиссар
Для вступления в Евросоюз у Украины должна быть эффективная система искоренения коррупции в "высших слоях общества". Без этого членства ждать не стоить, сказал комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт в интервью Politico.
По его словам, Киев должен привлечь к ответственности коррумпированных деятелей в политике и бизнесе, если рассчитывает на членство в ЕС. Должна быть создана надежная система расследования, судебного преследования и вынесения обвинительных приговоров в случаях коррупции в высших эшелонах власти.
В противном случае европейские правительства не поддержат страну-кандидата.
"Демонстрация эффективности в этой области – это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов, и, конечно же, от тех, кто хочет вступить в Европейский Союз", – сказал Макграт.
Он отметил, что у Европы с Киевом "очень открытые и честные отношения" относительно этих требований. По мнению еврокомиссара, сейчас Украина прилагает все усилия для борьбы с коррупцией и поддерживает регулярную связь с европейским обществом касательно развития событий.
- 10 ноября НАБУ и САП сообщили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики "Мидас". У фигурантов дела нашли досье на 527 человек, в частности, министров и работников СБУ.
- 21 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупции в сфере морского транспорта.
- 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. Глава Офиса президента заявил о "полном содействии" правоохранителям.
