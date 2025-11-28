Без ефективної системи боротьби з корупцією Україну можуть не взяти в ЄС – єврокомісар

Майкл Макграт (Фото: /x.com/EUCssrMcGrath)

Для вступу до Євросоюзу в України має бути ефективна система викорінення корупції у "вищих шарах суспільства". Без цього членства чекати не варто, сказав комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт в інтерв'ю Politico.

За його словами, Київ має притягнути до відповідальності корумпованих діячів у політиці та бізнесі, якщо розраховує на членство в ЄС. Має бути створена надійна система розслідування, судового переслідування і винесення обвинувальних вироків у випадках корупції у вищих ешелонах влади.

В іншому разі європейські уряди не підтримають країну-кандидата.

"Демонстрація ефективності в цій царині – це те, чого ми вимагаємо від усіх наших держав-членів, і, звісно ж, від тих, хто хоче вступити до Європейського Союзу", – сказав Макграт.

Він зазначив, що Європа має з Києвом "дуже відкриті та чесні відносини" щодо цих вимог. На думку єврокомісара, наразі Україна докладає всіх зусиль для боротьби з корупцією і підтримує регулярний зв'язок з європейським суспільством щодо розвитку подій.