У владі визначились з кандидатурою міністра юстиції після Галущенка

Денис Маслов, Кирило Буданов та Ірина Мудра (Фото: Facebook останньої)

Кандидатом на пост міністра юстиції став народний депутат від Слуги народу Денис Маслов. Про це повідомила заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра після зустрічі з обранцем та керівником ОП Кирилом Будановим.

"Якщо Верховна Рада підтримає його [Маслова] кандидатуру, він очолить Міністерство. Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави", – написала чиновниця.

Водночас вона додала, що залишається на посаді заступниці глави ОП.

"Я зосереджуюся на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення РФ до відповідальності за збройну агресію", – пояснила вона.

Маслов є главою комітету Верховної Ради з питань правової політики й одним з найвпливовіших нардепів. У грудні про його кандидатуру на посаду міністра повідомляв співрозмовник LIGA.net в Офісі президента. За його даними, таку пропозицію Маслову зробив глава держави Володимир Зеленський.

Тоді ж нардеп зауважував LIGA.net, що Мін'юст відповідальний за втілення багатьох положень Дорожньої карти щодо вступу України до Європейського Союзу і що для реалізації цих пунктів має бути підтримка Ради.

Для призначення Маслова прем'єр-міністерка Юлія Свириденко має подати його кандидатуру до Верховної Ради, після чого за нього повинні проголосувати нардепи.

Попередніх міністрів юстиції, Германа Галущенка (який до цього очолював Міненерго), та енергетики, Світлану Гринчук, звільнили через розслідування масштабної корупції в енергетиці (Міндічгейт). Це сталося ще у листопаді 2025 року.