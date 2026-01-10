Во власти определились с кандидатурой министра юстиции после Галущенко

Денис Маслов, Кирилл Буданов и Ирина Мудрая (Фото: Facebook последней)

Кандидатом на пост министра юстиции стал народный депутат от Слуги народа Денис Маслов. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая после встречи с избранником и руководителем ОП Кириллом Будановым.

"Если Верховная Рада поддержит его [Маслова] кандидатуру, он возглавит Министерство. Желаю ему успехов в этой ответственной работе. Уверена, под его руководством, Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодня администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства", – написала чиновница.

В то же время она добавила, что остается на должности заместителя главы ОП.

"Я сосредотачиваюсь на координации вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине, а также на формировании и реализации международной политики Украины в части обеспечения справедливости и привлечения РФ к ответственности за вооруженную агрессию", – пояснила она.

Маслов является главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и одним из самых влиятельных нардепов. В декабре о его кандидатуре на должность министра сообщал собеседник LIGA.net в Офисе президента. По его данным, такое предложение Маслову сделал глава государства Владимир Зеленский.

Тогда же нардеп отмечал LIGA.net, что Минюст ответственен за воплощение многих положений Дорожной карты по вступлению Украины в Европейский Союз, и что для реализации этих пунктов должна быть поддержка Рады.

Для назначения Маслова премьер-министр Юлия Свириденко должен подать его кандидатуру в Верховную Раду, после чего за него должны проголосовать нардепы.

Предыдущих министров юстиции, Германа Галущенко (который до этого возглавлял Минэнерго), и энергетики, Светлану Гринчук, уволили из-за расследования масштабной коррупции в энергетике ("Миндичгейт"). Это произошло еще в ноябре 2025 года.