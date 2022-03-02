Четыре российских военных самолета нарушили воздушное пространство Швеции
Четыре российских самолета залетели в воздушное пространство Швеции возле острова Готланд. Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.
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Отмечается, что нарушение воздушной границы Швеции было недолгим и произошло к востоку от Готланда. Залетели два российских Су-27 и два Су-24.
В небо были подняты шведские истребители Jas 39 Gripen: они задокументировали нарушение, сделав фотографии.
Командующий Военно-воздушными силами Швеции Карл-Йохан Эдстрем заявил, что этот инцидент продемонстрировал хорошую готовность шведских войск.
"Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию… В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", – заявил он.
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