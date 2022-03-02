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Четыре российских военных самолета нарушили воздушное пространство Швеции

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 22:08

Четыре российских самолета залетели в воздушное пространство Швеции возле острова Готланд. Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.

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Отмечается, что нарушение воздушной границы Швеции было недолгим и произошло к востоку от Готланда. Залетели два российских Су-27 и два Су-24.

В небо были подняты шведские истребители Jas 39 Gripen: они задокументировали нарушение, сделав фотографии.

Командующий Военно-воздушными силами Швеции Карл-Йохан Эдстрем заявил, что этот инцидент продемонстрировал хорошую готовность шведских войск.

"Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию… В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", –  заявил он.

Марк Сировой
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ВВС России самолеты швеция су-27 истребители су-24 Jas 39 Gripen
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