Путин не безумный – глава ЦРУ

Глава ЦРУ США Уильям Бернс не считает безумным президента России Владимира Путина. По его мнению, взгляды Путина ужесточились, он не ожидал столь жесткого сопротивления украинцев. Об этом сообщает The New York Times.

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Бернс сказал, что Путин не сумасшедший, но его взгляды ожесточились за последние годы. По словам главы ЦРУ, растущая изоляция Путина сделали его человеком, с которым трудно иметь дело.

Бернс отметил, что действия президента РФ развеивают все сомнения о его желании захватить Украину и поставить под свой контроль. Однако события последних двух недель бросили ему вызов.

"В первую очередь сами украинцы, их мужество, мудрость и сила их руководства удивили и выбили его из колеи. Его беспокоит реакция Запада и решимость союзников, особенно некоторые решения, принятые правительством Германии. Я думаю, что он был встревожен действиями своих собственных вооруженных сил", – сказал Бернс.

При этом Бернс предполагает, что Путин скорее всего, удвоит усилия и попытается победить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения, отмечает ABC News.

Глава ЦРУ также считает, что у Путина нет устойчивого политического видения финала, ведь сопротивление украинцев будет оставаться ожесточенным.

Марк Сировой

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