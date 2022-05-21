Кулеба: Мы – и только мы – решим, когда и как закончится война
21.05.2022, 18:18
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)
Украина – "и только Украина" – сама будет определять, когда и как закончится агрессивная полномасштабная война, которую развязала против нее Россия. В этом заверил в Twitter на английском языке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он объяснил, что украинцы после жестокого вооруженного нападения РФ реализуют свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН.
"Президент Зеленский ясно высказался. Нам не нужна чужая земля, но мы не откажемся от своей", – подчеркнул Кулеба.
- 18 мая Кулеба назвал четыре элемента победы Украины, они включают возвращение Крыма и Донбасса.
- 20 мая глава ГУР Буданов заверил, что Украина продолжит боевые действия до вытеснения российских оккупантов со всей своей территории, включая Крым.
- Сегодня, 21 мая, глава государства заявил, что "выход на линии до 24 февраля будет победой, а потом должны быть переговоры".
- Также сегодня президент США Байден подписал пакет помощи Украине на $40,1 млрд.
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