Кулеба: Мы – и только мы – решим, когда и как закончится война

Украина – "и только Украина" – сама будет определять, когда и как закончится агрессивная полномасштабная война, которую развязала против нее Россия. В этом заверил в Twitter на английском языке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он объяснил, что украинцы после жестокого вооруженного нападения РФ реализуют свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН.

"Президент Зеленский ясно высказался. Нам не нужна чужая земля, но мы не откажемся от своей", – подчеркнул Кулеба.

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Евгений Пилипенко

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