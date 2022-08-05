Трамп является наибольшей угрозой для США за все время существования страны — Дик Чейни

Бывший вице-президент США Дик Чейни назвал экс-президента США Дональда Трампа главной "угрозой республики" за все время существования страны. Об этом он заявил в предвыборном ролике свой дочери Лиз Чейни, которая является членом Палаты представителей от штата Вайоминг, цитирует его CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, за 246-летнюю историю США не было человека, который представлял бы большую угрозу, чем Трамп.

"Он пытался украсть последние выборы, используя ложь и насилие, чтобы остаться у власти после того, как избиратели отвергли его. Он трус. Настоящий мужчина не стал бы лгать своим сторонникам. Он проиграл выборы, и проиграл крупно. Я это знаю, он это знает, и в глубине души я думаю, что большинство республиканцев это знают", — заявил Чейни.

Он отметил, что нужно предпринять все усилия для того, чтобы Трамп "больше никогда не приближался к Овальному кабинету".

СПРАВКА. Дик Чейни является членом Республиканской партии. Он работал в администрациях четырёх президентов США. В администрации Дж. Буша-старшего (1989—1993) — министр обороны. С января 2001 по январь 2009 года занимал должность вице-президента США в администрации Дж. Буша-младшего (переизбран на второй срок в ноябре 2004 года, повторно вступил в должность 20 января 2005 года). При этом отмечали его весьма высокое влияние, по многим вопросам не меньше, чем у самого Президента. По мнению газеты Washington Post, являлся самым влиятельным вице-президентом в истории США.

Читайте также: "Абсурдный штамп". У Зеленского ответили на призывы Трампа "отказаться от Крыма и НАТО"

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.