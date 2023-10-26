Новий спікер Палати Джонсон про допомогу Україні: У нас будуть умови, хочемо підзвітності

Новий речник Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у республіканців "будуть умови" для схвалення подальшої допомоги Україні. Про це він повідомив після обрання на посаду, цитує його NBC News.

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Політика запитали, чи підтримує він збільшення допомоги Україні, на що він відповів, що "будуть умови щодо цього, тому робота над цим триває".

"Ми хочемо підзвітності та прагнемо, щоб Білий дім чітко визначив цілі. Але ми збираємося провести ці обговорення. Це буде дуже продуктивно", – заявив Джонсон.

Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Джо Байден та нагадав йому про важливість продовження допомоги Україні.

Джонсон – прихильник 45-го президента США Дональда Трампа , який у січні 2021 року голосував за скасування сертифікації виборів президента, підтримуючи конспірологічну теорію про нібито "фальсифікацію" голосування. Ініціатива Republicans for Ukraine, яка просуває підтримку Україні серед виборців Республіканської партії, поставила Джонсону найнижчу оцінку (F). Він голосував проти додаткових асигнувань Україні на 2022 рік та проти додаткової допомоги на 2023 рік. Також конгресмен підтримував поправки, які забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про лендліз.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада. Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування.

Увечері того дня Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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