Новый спикер Палаты Джонсон о помощи Украине: У нас будут условия, хотим подотчетности

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у республиканцев "будут условия" для одобрения дальнейшей помощи Украине. Об этом он сообщил после избрания на должность, цитирует его NBC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Политика спросили, поддерживает ли он увеличение помощи Украине, на что он ответил, что "будут условия по этому поводу, поэтому работа над этим идет".

"Мы хотим подотчетности и стремимся, чтобы Белый дом четко определил цели. Но мы собираемся провести эти обсуждения. Это будет очень продуктивно", — заявил Джонсон.

Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Джо Байден и напомнил ему о важности продолжения помощи Украине.

Джонсон – сторонник 45-го президента США Дональда Трампа , который в январе 2021 года голосовал за отмену сертификации выборов президента, поддерживая конспирологическую теорию о якобы "фальсификации" голосования. Инициатива Republicans for Ukraine, продвигающая поддержку Украине среди избирателей Республиканской партии, поставила Джонсону самую низкую оценку (F). Он голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября. Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Вечером того же дня Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

Читайте также: Зеленский о проблемах США: Нам волноваться поздно. Там сложный период выборов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.