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Новый спикер Палаты Джонсон о помощи Украине: У нас будут условия, хотим подотчетности

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 06:17
Новый спикер Палаты Джонсон о помощи Украине: У нас будут условия, хотим подотчетности - Фото
Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у республиканцев "будут условия" для одобрения дальнейшей помощи Украине. Об этом он сообщил после избрания на должность, цитирует его NBC News.

Политика спросили, поддерживает ли он увеличение помощи Украине, на что он ответил, что "будут условия по этому поводу, поэтому работа над этим идет". 

"Мы хотим подотчетности и стремимся, чтобы Белый дом четко определил цели. Но мы собираемся провести эти обсуждения. Это будет очень продуктивно", — заявил Джонсон.

Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Джо Байден и напомнил ему о важности продолжения помощи Украине.

Джонсон – сторонник 45-го президента США Дональда Трампа, который в январе 2021 года голосовал за отмену сертификации выборов президента, поддерживая конспирологическую теорию о якобы "фальсификации" голосования. Инициатива Republicans for Ukraine, продвигающая поддержку Украине среди избирателей Республиканской партии, поставила Джонсону самую низкую оценку (F). Он голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе. 
  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.
  • Вечером того же дня Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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Дмитрий Гриниченко
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