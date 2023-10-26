Джонсон хочет проверять помощь Украине. Данилов: С удовольствием, никаких тайн от США нет
Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон хочет подотчетности помощи Украине для ее продолжения. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что это естественно. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Спикер сказал, что они хотят проверять помощь — это абсолютно естественная вещь, мы с удовольствием готовы предоставить всю информацию о помощи, никаких тайн нет. Это никак не повлияет на ее получение", — сказал Данилов.
Секретарь СНБО заявил, что Украина ведет учет всего оружия от партнеров и передает им информацию.
Ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у республиканцев "будут условия" для одобрения дальнейшей помощи Украине.
"Мы хотим подотчетности и стремимся, чтобы Белый дом четко определил цели. Но мы собираемся провести эти обсуждения. Это будет очень продуктивно", — заявил Джонсон.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
- Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Джо Байден и напомнил ему о важности продолжения помощи Украине.
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