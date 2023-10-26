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Джонсон хочет проверять помощь Украине. Данилов: С удовольствием, никаких тайн от США нет

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 07:56
Джонсон хочет проверять помощь Украине. Данилов: С удовольствием, никаких тайн от США нет - Фото
Алексей Данилов (Фото:ОП)

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон хочет подотчетности помощи Украине для ее продолжения. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что это естественно. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Палата после избрания спикера начнет работать полноценно, что является хорошим сигналом.
Он выразил уверенность, что дополнительная помощь Украине будет выделена. 

"Спикер сказал, что они хотят проверять помощь — это абсолютно естественная вещь, мы с удовольствием готовы предоставить всю информацию о помощи, никаких тайн нет. Это никак не повлияет на ее получение", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что Украина ведет учет всего оружия от партнеров и передает им информацию. 

Ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у республиканцев "будут условия" для одобрения дальнейшей помощи Украине.

"Мы хотим подотчетности и стремимся, чтобы Белый дом четко определил цели. Но мы собираемся провести эти обсуждения. Это будет очень продуктивно", — заявил Джонсон.

  • 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября. 
  • Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
  • Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Джо Байден и напомнил ему о важности продолжения помощи Украине.

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Дмитрий Гриниченко
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