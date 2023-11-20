"Не существует серебряной пули". Главу Пентагона спросили о крылатых ракетах Taurus

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в такой войне, как война России против Украины, имеет значение не то, какое именно оружие предоставляется союзниками ВСУ, а то, как его используют. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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Министра обороны США попросили прокомментировать слова его немецкого коллеги Бориса Писториуса о том, что крылатые ракеты Taurus вроде бы "не смогут изменить ситуацию" на поле боя в Украине.

Глава Пентагона отметил в ответ, что "все зависит от предоставления правильных сил и средств" – и их интеграции.

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"Мы неоднократно говорили, что в таком конфликте, как этот [в Украине], не существует "серебряного шара". Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, как эти силы и средства будут интегрированы нужным способом, чтобы вы могли создать правильные последствия на поле боя", – сказал Остин.

Также он отметил, что это касается всех типов оружия, которые получила или получит Украина – от реактивных систем залпового огня HIMARS до истребителей F-16.

15 ноября 2023 года Палата представителей Конгресса США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украины.

Президент Зеленский во время встречи с министром обороны США Остином в Киеве приветствовал американского коллегу Байдена с днем рождения и пожелал ему определиться с победой.

20 ноября США предоставили дополнительную помощь в сфере безопасности на $100 млн для удовлетворения "критических потребностей" Украины в сфере безопасности и обороны: еще одна пусковая установка M142 HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты Stinger, TOW, AT-4 и Javelin, а также 3 млн патронов.

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