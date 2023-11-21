Новая военная помощь Украине от Германии на 1,3 млрд евро: с IRIS-T, но без Taurus

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Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 21 ноября объявит о новом пакете помощи Украине, однако дальнобойных ракет Taurus в нем не будет. Об этом написало издание Bild. Впоследствии чиновник заявил, что ФРГ предоставит Украине пакет на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды, пишет немецкое N-tv.

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Писториус заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине в 21 ноября и объявит о новом пакете вооружений.

Однако, как заметил один из членов делегации, это будет "больше того же", то есть больше той помощи, которую Германия уже оказала к этому времени.

Издание объяснило, что это означает, что "Украина продолжит напрасно ждать долгожданную немецкую крылатую ракету Taurus".

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"Никакого нового статуса по этому поводу [по поставкам этого вида ракет] нет", – объяснил Писториус журналистам.

Он пообещал Украине очередной пакет военной помощи на 1,3 млрд евро на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, пишет N-TV.

Среди прочего в пакет входят артиллерийские боеприпасы и четыре дополнительные системы противовоздушной обороны Iris T-SLM – уже третий транш этих систем Украине, отмечает СМИ.

"Три системы из первого транша уже поставлены, четвертая запланирована на эту зиму. Второй транш из четырех систем планируется поставить в 2024 году, а теперь обещанный третий транш – в 2025 году", – объясняет СМИ.

ДОПОЛНЕНО в 15:50. Издание Bild приводит дополнительные детали пакета: Писториус пообещал Украине 20 000 новых артиллерийских снарядов калибра 155-мм (столько же, сколько ФРГ в настоящее время поставила), а также 8000 противотанковых мин (PARM).

Также пакет вооружений от Германии включает 60 высокотехнологичных разведывательных беспилотников разных типов, а также более двух десятков радарных систем для идентификации БПЛА противника, отмечает издание.

"В течение следующего года федеральное правительство [Германии] намерено изготовить до 130 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, а затем доставить их в Украину. Необходимое условие – соответствующее наращивание промышленного производства", – отмечает Bild.

Издание отметило, что новый транш IRIS-T увеличит общее количество этих обещанных систем ПВО с восьми до 12, однако первая из четырех новых систем поступит не раньше конца 2024 года, а остальные — не раньше 2025 года.

СПРАВКА. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.

14 ноября 2023 года Писториус выступил против внедрения "военной экономики" в Европе. Он уверен, что военная экономика в ЕС не приведет к резкому росту производства боеприпасов и не покроет потребности, поскольку технологические процессы нельзя ускорить.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Глава МИД Дмитрий Кулеба об отказе Германии давать ракеты Taurus: Мы закроем на это глаза, если получим ПВО.

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