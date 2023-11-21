Міністр оборони Німеччини приїхав до Києва – відео

До Києва з неоголошеним візитом приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомляє кореспондент Bild.

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Пісторіус прибув поїздом до Києва о 5 годині. Це його другий візит до Києва на посаді федерального міністра оборони.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

Мета візиту – підтвердження підтримки України з боку Берліна, його основними темами стануть навчання солдат ЗСУ та військова допомога Києву, повідомили у Міноборони Німеччини.

На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з міністром оборони Рустемом Умєровим та з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Deutsche Welle.

14 листопада Пісторіус виступив проти впровадження "військової економіки" у Європі. Він переконаний, що військова економіка в ЄС не призведе до різкого зростання виробництва боєприпасів і не покриє потреби, оскільки технологічні процеси не можна прискорити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Глава МЗС Дмитро Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО.

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