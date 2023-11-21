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Міністр оборони Німеччини приїхав до Києва – відео

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 07:24
Міністр оборони Німеччини приїхав до Києва – відео - Фото
Борис Пісторіус на вокзалі у Києві (Фото - скриншот з відео)

До Києва з неоголошеним візитом приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомляє кореспондент Bild.

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Пісторіус прибув поїздом до Києва о 5 годині. Це його другий візит до Києва на посаді федерального міністра оборони.

Мета візиту – підтвердження підтримки України з боку Берліна, його основними темами стануть навчання солдат ЗСУ та військова допомога Києву, повідомили у Міноборони Німеччини.

На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з міністром оборони Рустемом Умєровим та з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Deutsche Welle.

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Сергій Бережний
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Німеччинавійськова допомогавізитборис пісторіус

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