Міністр оборони Німеччини приїхав до Києва – відео
До Києва з неоголошеним візитом приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомляє кореспондент Bild.
Пісторіус прибув поїздом до Києва о 5 годині. Це його другий візит до Києва на посаді федерального міністра оборони.
#EIL— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023
Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81
Мета візиту – підтвердження підтримки України з боку Берліна, його основними темами стануть навчання солдат ЗСУ та військова допомога Києву, повідомили у Міноборони Німеччини.
На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з міністром оборони Рустемом Умєровим та з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Deutsche Welle.
- 14 листопада Пісторіус виступив проти впровадження "військової економіки" у Європі. Він переконаний, що військова економіка в ЄС не призведе до різкого зростання виробництва боєприпасів і не покриє потреби, оскільки технологічні процеси не можна прискорити.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Глава МЗС Дмитро Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО.
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