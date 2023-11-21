Министр обороны Германии приехал в Киев – видео

В Киев с необъявленным визитом приехал министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает корреспондент Bild.

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Писториус прибыл на поезде в Киев в 5 часов. Это его второй визит в Киев на посту федерального министра обороны.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

Цель визита – подтверждение поддержки Украины со стороны Берлина, его основными темами станут обучение солдат ВСУ и военная помощь Киеву, сообщили в Минобороны Германии.

На вторую половину дня запланированы переговоры Писториуса с министром обороны Рустемом Умеровым и с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Deutsche Welle.

14 ноября Писториус выступил против внедрения "военной экономики" в Европе. Он убежден, что военная экономика в ЕС не приведет к резкому росту производства боеприпасов и не покроет все нужды, так как технологические процессы нельзя ускорить.

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