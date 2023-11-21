Министр обороны Германии приехал в Киев – видео
В Киев с необъявленным визитом приехал министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает корреспондент Bild.
Писториус прибыл на поезде в Киев в 5 часов. Это его второй визит в Киев на посту федерального министра обороны.
#EIL— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023
Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81
Цель визита – подтверждение поддержки Украины со стороны Берлина, его основными темами станут обучение солдат ВСУ и военная помощь Киеву, сообщили в Минобороны Германии.
На вторую половину дня запланированы переговоры Писториуса с министром обороны Рустемом Умеровым и с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Deutsche Welle.
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