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Министр обороны Германии приехал в Киев – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 07:24
Министр обороны Германии приехал в Киев – видео - Фото
Борис Писториус на вокзале в Киеве (Фото - скриншот из видео)

В Киев с необъявленным визитом приехал министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает корреспондент Bild.

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Писториус прибыл на поезде в Киев в 5 часов. Это его второй визит в Киев на посту федерального министра обороны. 

Цель визита – подтверждение поддержки Украины со стороны Берлина, его основными темами станут обучение солдат ВСУ и военная помощь Киеву, сообщили в Минобороны Германии.

На вторую половину дня запланированы переговоры Писториуса с министром обороны Рустемом Умеровым и с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Deutsche Welle.

  • 14 ноября Писториус выступил против внедрения "военной экономики" в Европе. Он убежден, что военная экономика в ЕС не приведет к резкому росту производства боеприпасов и не покроет все нужды, так как технологические процессы нельзя ускорить.

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Сергей Бережной
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