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Пісторіус: Нам потрібно звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 11:56
Пісторіус: Нам потрібно звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни - Фото
Борис Пісторіус (Фото - EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав бути готовими до війни та "звикнути" до думки, що в Європі може виникнути така загроза. Про це він сказав в ефірі каналу ZDF.

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На думку Пісторіуса, конфлікт на Близькому Сході та війна Росії проти України мають позначитися на німецькому суспільстві: "Нам треба звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни".

Він вважає, що Німеччина "має зайняти оборонну позицію", і це стосується як Бундесверу, так і громадян країни.

"Ми маємо бути готові до війни", – заявив глава німецького оборонного відомства.

При цьому він наголосив, що Німеччина "зробить все", щоб не допустити подальшої ескалації близькосхідного конфлікту.

Він відкинув звинувачення в тому, що уряд Німеччини надто повільно відреагував на "поворотний момент".

"Швидше цього не буває. Було не лише створено спеціальний фонд для Бундесверу в розмірі 100 млрд євро, а й змінено його структуру", – сказав він.

Однак, за словами Пісторіуса, Бундесвером довгий час нехтували, і "все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, і занепало, неможливо надолужити за 19 місяців".

Але до кінця цього десятиліття Німеччина опиниться в зовсім іншому становищі, упевнений Пісторіус.

  • На початку жовтня Пісторіус заявив, що Німеччина розглядає Росію як "тимчасову загрозу", але при цьому у Берліна немає жодних сумнівів, що вона становитиме небезпеку для Європи ще як мінімум кілька років.
  • 27 жовтня він сказав, що країни НАТО мають бути готовими до агресії з боку Росії.

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Оксана Житнюк
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війнаНімеччинаборис пісторіус

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