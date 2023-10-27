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Міністр оборони Німеччини заявив, що НАТО має бути готовим до агресії з боку Росії

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27.10.2023, 22:52
Міністр оборони Німеччини заявив, що НАТО має бути готовим до агресії з боку Росії - Фото
Борис Пісторіус (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни НАТО мають бути готовими до агресії з боку Росії. Про це він повідомив під час візиту до командної академії Бундесверу в Гамбурзі, цитує його Укрінформ.

За його словами, союзники по НАТО мають бути готовими протистояти можливій загрозі агресії РФ.

"Ми повинні знову зміцнювати оборону країн і Альянсу після більш ніж 30 років, коли цього не робилося. Знову, на жаль, набуває чинності стратегія стримування та захисту. Ми будемо готові до цього", – сказав Пісторіус.

Він зазначив, що Німеччина розміщує свою бригаду в Латвії та має взяти на себе міжнародне лідерство.

Також глава відомства заявив, що навіть якщо ситуація з безпекою у світі погіршуватиметься, то допомога Україні продовжиться.

"Ми будемо особливо стурбовані Ізраїлем і, відповідно, ситуацією на Близькому Сході, ми не припинимо підтримувати Україну. Ця війна не буде забута", – резюмував міністр.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна готує "зимовий" пакет допомоги Україні, в якому будуть системи протиповітряної оборони Patriot, Iris-T6, Gepard та інше.

  • Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону анонсував "хорошу новину" з Німеччини.
  • 20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка та димові та освітлювальні снаряди.
  • Прем'єр Шмигаль оголосив, що Укроборонпром та німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту західної техніки. ТОВ вже зареєстровано.

Читайте також: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. Там IRIS-T, БТР та тисячі снарядів — список

Дмитро Гриниченко
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