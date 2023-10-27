Министр обороны Германии заявил, что НАТО должно быть готовым к агрессии со стороны России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны НАТО должны быть готовы к агрессии со стороны России. Об этом он сообщил во время визита в пятницу в командную академию Бундесвера в Гамбурге, цитирует его Укринформ.

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По его словам, союзники по НАТО должны быть готовы противостоять возможной угрозе агрессии РФ.

"Мы должны снова укреплять оборону стран и Альянса после более чем 30 лет, когда этого не делалось. Вновь, к сожалению, вступает в действие стратегия сдерживания и защиты. Мы будем готовы к этому", — сказал Писториус.

Он отметил, что Германия размещает свою бригаду в Латвии и должна взять на себя международное лидерство.

Также глава ведомства заявил, что даже если ситуация с безопасностью в мире будет ухудшаться, то помощь Украине продолжится.

"Мы будем особенно озабочены Израилем и, соответственно, ситуацией на Ближнем Востоке, мы не перестанем поддерживать Украину. Эта война не будет забыта", — резюмировал министр.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовит "зимний" пакет помощи Украине, в котором будут системы противовоздушной обороны Patriot, Iris-T6, Gepard и прочее.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона анонсировал "хорошую новость" из Германии.

20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: в пакет вошли три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды.

Премьер Шмыгаль объявил, что Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию и ремонту западной техники. ООО уже зарегистрировано.

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