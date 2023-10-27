UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Германии заявил, что НАТО должно быть готовым к агрессии со стороны России

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 22:52
Министр обороны Германии заявил, что НАТО должно быть готовым к агрессии со стороны России - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны НАТО должны быть готовы к агрессии со стороны России. Об этом он сообщил во время визита в пятницу в командную академию Бундесвера в Гамбурге, цитирует его Укринформ.

По его словам, союзники по НАТО должны быть готовы противостоять возможной угрозе агрессии РФ. 

"Мы должны снова укреплять оборону стран и Альянса после более чем 30 лет, когда этого не делалось. Вновь, к сожалению, вступает в действие стратегия сдерживания и защиты. Мы будем готовы к этому", — сказал Писториус.

Он отметил, что Германия размещает свою бригаду в Латвии и должна взять на себя международное лидерство. 

Также глава ведомства заявил, что даже если ситуация с безопасностью в мире будет ухудшаться, то помощь Украине продолжится. 

"Мы будем особенно озабочены Израилем и, соответственно, ситуацией на Ближнем Востоке, мы не перестанем поддерживать Украину. Эта война не будет забыта", — резюмировал министр.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовит "зимний" пакет помощи Украине, в котором будут системы противовоздушной обороны Patriot, Iris-T6, Gepard и прочее.

  • Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона анонсировал "хорошую новость" из Германии.
  • 20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: в пакет вошли три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды.
  • Премьер Шмыгаль объявил, что Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию и ремонту западной техники. ООО уже зарегистрировано.

Читайте также: Германия передала Украине новый пакет помощи. Там IRIS-T, БТР и тысячи снарядов — список 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГерманияИзраильвойнанатовоенная помощьборис писториус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 