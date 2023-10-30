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Писториус: Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 11:56
Писториус: Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны - Фото
Борис Писториус (Фото - EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал быть готовыми к войне и "привыкнуть" к мысли, что в Европе может возникнуть такая угроза. Об этом он сказал в эфире канала ZDF.

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По мнению Писториуса, конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины должны отразиться на немецком обществе: "Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны".

Он считает, что Германия "должна занять оборонительную позицию", и это касается как Бундесвера, так и граждан страны.

"Мы должны быть готовы к войне", – заявил глава немецкого оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что Германия "сделает все", чтобы не допустить дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

Он отверг обвинения в том, что правительство Германии слишком медленно отреагировало на "поворотный момент".

"Быстрее этого не бывает. Был не только создан специальный фонд для Бундесвера в размере 100 млрд евро, но и изменена его структура", – сказал он.

Однако, по словам Писториуса, Бундесвером долгое время пренебрегали, и "все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, и обветшало, невозможно наверстать за 19 месяцев".

Но к концу этого десятилетия Германия окажется в совершенно ином положении, уверен Писториус.

  • В начале октября Писториус заявил, что Германия рассматривает Россию как "временную угрозу", но при этом у Берлина нет никаких сомнений, что она будет представлять опасность для Европы еще как минимум несколько лет. 
  • 27 октября он сказал, что страны НАТО должны быть готовы к агрессии со стороны России.

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Оксана Житнюк
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