Писториус: Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал быть готовыми к войне и "привыкнуть" к мысли, что в Европе может возникнуть такая угроза. Об этом он сказал в эфире канала ZDF.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По мнению Писториуса, конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины должны отразиться на немецком обществе: "Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны".

Он считает, что Германия "должна занять оборонительную позицию", и это касается как Бундесвера, так и граждан страны.

"Мы должны быть готовы к войне", – заявил глава немецкого оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что Германия "сделает все", чтобы не допустить дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

Он отверг обвинения в том, что правительство Германии слишком медленно отреагировало на "поворотный момент".

"Быстрее этого не бывает. Был не только создан специальный фонд для Бундесвера в размере 100 млрд евро, но и изменена его структура", – сказал он.

Однако, по словам Писториуса, Бундесвером долгое время пренебрегали, и "все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, и обветшало, невозможно наверстать за 19 месяцев".

Но к концу этого десятилетия Германия окажется в совершенно ином положении, уверен Писториус.

В начале октября Писториус заявил, что Германия рассматривает Россию как "временную угрозу", но при этом у Берлина нет никаких сомнений, что она будет представлять опасность для Европы еще как минимум несколько лет.

27 октября он сказал, что страны НАТО должны быть готовы к агрессии со стороны России.

Читайте также: Германия передала Украине новый пакет помощи. Там IRIS-T, БТР и тысячи снарядов — список

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.