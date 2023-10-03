Писториус: Нет сомнений, что Россия останется угрозой еще несколько лет

Германия рассматривает Россию как "временную угрозу", но при этом у правительства ФРГ нет никаких сомнений, что она будет представлять опасность для Европы еще как минимум несколько лет. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ERR.

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В ответе на вопрос о принятой в Германии национальной стратегии безопасности Писториус сказал, что Россия рассматривается в ней как "временная угроза".

На уточняющий вопрос, нужно ли понимать это так, что "в какой-то момент Россия станет другом" для Германии, министр обороны сказал, что он этого не знает, однако "по крайней мере в течение следующих нескольких лет Россия будет представлять собой угрозу".

"Мы не допускаем никаких сомнений по этому поводу", – подчеркнул он.

Министр также сказал, что в стратегии нацбезопасности германии нет упоминания о победе Украины потому, что "роль стратегии не в том, чтобы говорить, кто должен выиграть войну".

"Я четко сказал, что Украина должна одержать победу. Но определение победы в войне может сформировать только сама Украина, а не мы. Это не связано с нашей стратегией безопасности", – пояснил он.

В комментарии о темпах оказания военной помощи Украине Писториус сказал, что к концу 2023 года будут израсходованы 66% из суммы в 100 млрд евро из дополнительного фонда, который был сформирован после начала российского вторжения.

Часть этих средств направлена на трехкратное увеличение запасов боеприпасов. Остальное пойдет "на новые самолеты, боеприпасы, новые танки".

"Все, что нам нужно, будет закуплено на средства из этого специального фонда, дополненного регулярным бюджетом", – сказал министр.

Писториус также пояснил задержку с решением о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus и сказал, что Германия действенно поддерживает Украину, но "иногда требуется время, чтобы принять решение и убедиться, что оно действительно правильное".

При этом, подчеркнул министр, по оказываемой Украине поддержке Германия уступает только США.

"Мы даем все: танки, системы ПВО Patriot и IRIS-T, гаубицы, пушки и другие виды вооружения", – сказал он.

При этом он видит ответственность Германии с других партнеров и союзников в том, чтобы "обеспечить поддержку Украины на постоянной основе, а не только в краткосрочной перспективе".

14 сентября 2023 года глава минобороны Германии заявил, что его "нервируют" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.

15 сентября Писториус сообщил, что принятие решения о поставках в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.

Писториус говорит, что не отказывает Украине в ракетах Taurus, но есть нюанс.

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