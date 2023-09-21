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Писториус говорит, что не отказывает Украине в ракетах Taurus, но есть нюанс

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 19:46
Писториус говорит, что не отказывает Украине в ракетах Taurus, но есть нюанс - Фото
Борис Писториус (Фото: ЭРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Le Monde заявил, что он не отказывает Украине в дальнобойных ракетах Taurus, однако для одобрения решения пока не пройдены "все необходимые процедуры".

По словам Писториуса, он не только не отказывает Украине в Taurus, но понимает, какую пользу они могут принести украинским воинам.

"Нет, мы не отказываем им (Силам обороны, – Ред.) в крылатых ракетах. Мы рассматриваем запрос и его последствия. Например, необходимо учитывать юридические или технические аспекты. Я знаю, что для этого нужно время. Наша обязанность – тщательно рассмотреть все вопросы", – подчеркнул он.

Журналист предположил, что, вероятно, Писториусу "мало одного обязательства Киева не использовать эти ракеты за пределами Украины", и он нуждается в чем-то еще.

На это глава немецкого Минобороны сказал: "Обязательство, конечно, очень важно, но это не единственный фактор проверки".

  • 14 сентября глава Минобороны Германии заявил, что его "нервничают" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.
  • 15 сентября Писториус сообщил, что принятие решения о поставках в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.

Читайте также: Министр обороны ФРГ спросил, почему в новом пакете помощи нет Taurus. Ответ: Это нелегко

Милана Головань
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войнаборис писториусдальнобойное оружиеTaurus
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