Пісторіус каже, що не відмовляє Україні у ракетах Taurus, проте є нюанс
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Le Monde заявив, що він не відмовляє Україні в далекобійних ракетах Taurus, проте для схвалення рішення поки що не пройдені "всі необхідні процедури".
За словами Пісторіуса, він не тільки не відмовляє Україні в Taurus, але й розуміє, яку користь вони можуть принести українським воїнам.
"Ні, ми не відмовляємо їм (Силам оборони. – Ред.) у крилатих ракетах. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час. Наш обов'язок – ретельно розглянути всі питання", – наголосив він.
Журналіст припустив, що, ймовірно, Пісторіусу "мало одного зобов'язання Києва не використовувати ці ракети за межами України", і він потребує чогось ще.
На це глава німецького Міноборони сказав: "Зобов’язання, звісно, дуже важливе, але це не єдиний фактор перевірки".
- 14 вересня глава Міноборони Німеччини заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.
- 15 вересня Пісторіус повідомив, що ухвалення рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.
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