Пісторіус каже, що не відмовляє Україні у ракетах Taurus, проте є нюанс

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Le Monde заявив, що він не відмовляє Україні в далекобійних ракетах Taurus, проте для схвалення рішення поки що не пройдені "всі необхідні процедури".

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За словами Пісторіуса, він не тільки не відмовляє Україні в Taurus, але й розуміє, яку користь вони можуть принести українським воїнам.

"Ні, ми не відмовляємо їм (Силам оборони. – Ред.) у крилатих ракетах. Ми розглядаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно враховувати юридичні чи технічні аспекти. Я знаю, що для цього потрібен час. Наш обов'язок – ретельно розглянути всі питання", – наголосив він.

Журналіст припустив, що, ймовірно, Пісторіусу "мало одного зобов'язання Києва не використовувати ці ракети за межами України", і він потребує чогось ще.

На це глава німецького Міноборони сказав: "Зобов’язання, звісно, дуже важливе, але це не єдиний фактор перевірки".

14 вересня глава Міноборони Німеччини заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.

15 вересня Пісторіус повідомив, що ухвалення рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

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