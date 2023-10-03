Пісторіус: Немає сумнівів, що Росія залишиться загрозою ще кілька років

Німеччина розглядає Росію як "тимчасову загрозу", але при цьому уряд ФРН не має жодних сумнівів, що вона становитиме небезпеку для Європи ще як мінімум кілька років. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю ERR.

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У відповіді на запитання про прийняту в Німеччині національну безпекову стратегію Пісторіус сказав, що Росія розглядається в ній як "тимчасова загроза".

На уточнювальне запитання, чи потрібно розуміти це так, що "якось Росія стане другом" для Німеччини, міністр оборони сказав, що він цього не знає, проте "принаймні протягом наступних кількох років Росія буде загрозою".

"Ми не допускаємо жодних сумнівів із цього приводу", – наголосив він.

Міністр також сказав, що у стратегії нацбезпеки Німеччини немає згадки про перемогу України тому, що "роль стратегії не в тому, щоб говорити, хто має виграти війну".

"Я чітко сказав, що Україна має здобути перемогу. Але визначення перемоги у війні може сформувати лише сама Україна, а не ми. Це не пов'язано з нашою стратегією безпеки", – пояснив він.

У коментарі про темпи надання військової допомоги Україні Пісторіус сказав, що до кінця 2023 року буде витрачено 66% із суми 100 млрд євро з додаткового фонду, який був сформований після початку російського вторгнення.

Частина цих коштів спрямована на триразове збільшення запасів боєприпасів. Решта піде "на нові літаки, боєприпаси, нові танки".

"Все, що нам потрібно, буде закуплено коштом із цього спеціального фонду, доповненого регулярним бюджетом", – сказав міністр.

Пісторіус також пояснив затримку з рішенням про передачу Україні далекобійних ракет Taurus і сказав, що Німеччина дієво підтримує Україну, але "іноді потрібен час, щоб ухвалити рішення і переконатися, що воно справді правильне".

При цьому, підкреслив міністр, щодо підтримки, яка надається Україні, Німеччина поступається тільки США.

"Ми даємо все: танки, системи ППО Patriot та IRIS-T, гаубиці, гармати та інші види озброєння", – сказав він.

При цьому він бачить відповідальність Німеччини з інших партнерів та союзників у тому, щоб "забезпечити підтримку України на постійній основі, а не лише у короткостроковій перспективі".

14 вересня 2023 року глава міноборони Німеччини заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.

15 вересня Пісторіус повідомив, що ухвалення рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

Пісторіус каже, що не відмовляє Україні у ракетах Taurus, але є нюанс.

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