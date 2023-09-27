Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має перемогти у війні проти Росії, проте це не "не має жодного стосунку" до стратегії оборони ФРН. Про це він повідомив під час візиту до Естонії, цитує його ERR.

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За його словами, Берлін чітко заявляв, що Україна має перемогти у війні, проте Німеччина не може ставити перемогу Києва за основу своєї стратегії національної оборони.

Він зазначив, що мета стратегії національної оборони "не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну".

"Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу, залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони", — заявив Пісторіус.

14 вересня глава Міноборони Німеччини заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.

15 вересня Пісторіус повідомив, що ухвалення рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

Пісторіус каже, що не відмовляє Україні у ракетах Taurus, але є нюанс.

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