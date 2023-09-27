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Новини | У Берліні заявили, що результат війни в Україні "не має жодного стосунку до нашої стратегії оборони"

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 12:47
У Берліні заявили, що результат війни в Україні
Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має перемогти у війні проти Росії, проте це не "не має жодного стосунку" до стратегії оборони ФРН. Про це він повідомив під час візиту до Естонії, цитує його ERR.

За його словами, Берлін чітко заявляв, що Україна має перемогти у війні, проте Німеччина не може ставити перемогу Києва за основу своєї стратегії національної оборони.

Він зазначив, що мета стратегії національної оборони "не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну".

"Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу, залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони", — заявив Пісторіус.

  • 14 вересня глава Міноборони Німеччини заявив, що його "нервують" постійні заклики передати Україні ракети Taurus.
  • 15 вересня Пісторіус повідомив, що ухвалення рішення про постачання в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.
  • Пісторіус каже, що не відмовляє Україні у ракетах Taurus, але є нюанс.

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Дмитро Гриниченко
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війнаНімеччинавійськова допомогаборис пісторіус
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