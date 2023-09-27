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Глава Минобороны Германии: Украина должна победить, но это не будет стратегией Берлина

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 12:47
Глава Минобороны Германии: Украина должна победить, но это не будет стратегией Берлина - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна победить в войне против России, однако это "не имеет никакого отношения" к стратегии обороны ФРГ. Об этом он сообщил во время визита в Эстонию, цитирует его ERR.

По его словам, Берлин четко заявлял, что Украина должна победить в войне, однако Германия не может ставить победу Киева в основу своей стратегии национальной обороны.

Он отметил, что цель стратегии национальной обороны "не состоит в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну".  

"Я совершенно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу, зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", — заявил Писториус.

  • 14 сентября глава Минобороны Германии заявил, что его "нервируют" постоянные призывы передать Украине ракеты Taurus.
  • 15 сентября Писториус сообщил, что принятие решения о поставках в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.
  • Писториус говорит, что не отказывает Украине в ракетах Taurus, но есть нюанс. 

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Дмитрий Гриниченко
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