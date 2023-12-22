Германия передала новый пакет военной помощи: три Gepard, снаряды – список оружия

Gepard (Фото: Минобороны Украины)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехника. Об этом сообщается на сайте федерального правительства страны.

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В целом в новый пакет помощи вошло:

→ три Gepard и 30 240 35-мм боеприпасов к ним;

→ боеприпасы для танков Leopard 2A6;

→ 2500 снарядов 155 мм;

→ 25 536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов;

→ 10 беспилотных летательных аппаратов Vector;

→ два тягача HX81;

→ пять полуприцепов HX81;

→ восемь грузовиков Zetros;

→ две машины разминирования WiSENT 1;

→ две машины пограничной охраны;

→ восемь транспортных средств;

→ две системы защиты связи AMPS для вертолетов.

СПРАВКА. Gepard – немецкая зенитная самоходная установка. Она предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с. Также для ликвидации наземных и надводных целей на дальности до 4,5 км с места.

21 ноября глава Минобороны Германии объявил о новом пакете помощи на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды.

8 декабря Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы 155-мм калибра, разведывательные беспилотники и другое вооружение.

14 декабря Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot.

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