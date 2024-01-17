Шольц пообещал оружие для Украины на €7 млрд в 2024 году. Сказал: Германия будет помогать
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд. Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
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По его словам, он и Байден согласны, что хотят продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.
В Белом доме заявили, что лидеры согласовали "постоянную и неизменную" помощь Украине.
Также главы США и ФРГ подтвердили поддержку права Израиля на самооборону и обсудили необходимость защиты гражданских в секторе Газа, а также обеспечение потока гуманитарных грузов.
- 18 декабря 2023 года крупнейший оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии очередной заказ на артиллерийские боеприпасы для Украины.
- 22 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехника.
- 4 января 2024 года Германия передала Украине ЗРК Skynex и ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM – список оружия.
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