Шольц пообещал оружие для Украины на €7 млрд в 2024 году. Сказал: Германия будет помогать

Шольц заявил, что он и Байден согласны продолжать военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине

Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд. Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

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По его словам, он и Байден согласны, что хотят продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

В Белом доме заявили, что лидеры согласовали "постоянную и неизменную" помощь Украине.

Также главы США и ФРГ подтвердили поддержку права Израиля на самооборону и обсудили необходимость защиты гражданских в секторе Газа, а также обеспечение потока гуманитарных грузов.

18 декабря 2023 года крупнейший оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии очередной заказ на артиллерийские боеприпасы для Украины.

22 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехника.

4 января 2024 года Германия передала Украине ЗРК Skynex и ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM – список оружия.

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