Беспилотники и боеприпасы к "Леопардам". Германия предоставила Украине новый пакет помощи

Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в том числе боеприпасов к танкам Leopard 1

Немецкий танк Leopard 1 (Фото: EPA)

Немецкое правительство предоставило Украине новый пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы к танкам Leopard 1, разведывательные беспилотники и прочее. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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В частности, в новый пакет помощи вошли:

→ боеприпасы к танкам Leopard 1;

→ 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun (ранее было поставлено 100);

→ восемь бронетранспортеров (ранее 16);

→ 50 терминалов связи SatCom (ранее 230);

→ пять автомобилей для пограничной службы (ранее 243);

→ автотранспорт — грузовики, микроавтобусы, внедорожники (ранее 358);

→ 16 топливозаправщиков Zetros (ранее восемь);

→ 1840 боевых шлемов;

→ 500 светодиодных ламп;

→ средства для разминирования.

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