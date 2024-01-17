Беспилотники и боеприпасы к "Леопардам". Германия предоставила Украине новый пакет помощи
Немецкое правительство предоставило Украине новый пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы к танкам Leopard 1, разведывательные беспилотники и прочее. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
В частности, в новый пакет помощи вошли:
→ боеприпасы к танкам Leopard 1;
→ 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun (ранее было поставлено 100);
→ восемь бронетранспортеров (ранее 16);
→ 50 терминалов связи SatCom (ранее 230);
→ пять автомобилей для пограничной службы (ранее 243);
→ автотранспорт — грузовики, микроавтобусы, внедорожники (ранее 358);
→ 16 топливозаправщиков Zetros (ранее восемь);
→ 1840 боевых шлемов;
→ 500 светодиодных ламп;
→ средства для разминирования.
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