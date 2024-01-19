Писториус – призывам увеличить помощь Украине: Даем, сколько можем. Не пойдем ва-банк

Борис Писториус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Tagesspiegel, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

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"Мы не можем идти ва-банк, как требуют некоторые. Иначе мы сами будем беззащитны", – сказал министр.

Он заявил, что до сих пор Германия "давала все и даже больше, все и столько, сколько это было возможно". Среди всех стран Евросоюза военная помощь немцев – самая большая. Министр настаивает, что теперь другие страны блока должны усилить помощь.

"Всем должно быть понятно: если Путин выиграет эту войну и оккупирует Украину, опасность для территории Альянса, конечно, тоже возрастет", – предупредил политик.

18 декабря 2023 года крупнейший оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии очередной заказ на артиллерийские боеприпасы для Украины.

22 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехнику.

16 января 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд.

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