UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ООН обеспокоены нарушением прав человека из-за вторжения России

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 06:30
В ООН обеспокоены нарушением прав человека из-за вторжения России - Фото
Жилой дом после обстрелов в Харькове

Преднамеренное нанесение ударов по гражданскому жилью и жизненно важной инфраструктуре является нарушением международного права во время вооруженных конфликтов и влечет за собой индивидуальную и государственную ответственность за такие действия, заявил специальный докладчик ООН по вопросу о праве на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Раджагопал выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией с правом на достаточное жилище в Украине после начала вторжения России.

"Сообщалось о неизбирательном применении оружия, такого как кассетные боеприпасы, реактивные системы залпового огня, тактические ракетные комплексы и артиллерийские системы, во многих районах Украины, в том числе в городах Чернигов, Киев, Херсон, Мариуполь, Ахтырка, Житомир и других. Многие дома, гражданская инфраструктура, включая склады горючего, водоснабжение и электростанции, находятся под прямым ударом или под угрозой нападения", – заявил спецдокладчик ООН.

Раджагопал призвал к немедленному прекращению всех нарушений права на достаточное жилище в Украине, которые могут быть приравнены к грубым нарушениям Женевских конвенций и преступлениям по международному уголовному праву.

"Любые обстрелы гражданских объектов в городах или других густонаселенных районах должны быть немедленно прекращены," – заявил он.

Он также напомнил, что применение неизбирательных обстрелов жилых районов и применение кассетных боеприпасов несовместимо с международным правом.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН права человека
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 