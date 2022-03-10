В ООН обеспокоены нарушением прав человека из-за вторжения России

Преднамеренное нанесение ударов по гражданскому жилью и жизненно важной инфраструктуре является нарушением международного права во время вооруженных конфликтов и влечет за собой индивидуальную и государственную ответственность за такие действия, заявил специальный докладчик ООН по вопросу о праве на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал.

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Раджагопал выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией с правом на достаточное жилище в Украине после начала вторжения России.

"Сообщалось о неизбирательном применении оружия, такого как кассетные боеприпасы, реактивные системы залпового огня, тактические ракетные комплексы и артиллерийские системы, во многих районах Украины, в том числе в городах Чернигов, Киев, Херсон, Мариуполь, Ахтырка, Житомир и других. Многие дома, гражданская инфраструктура, включая склады горючего, водоснабжение и электростанции, находятся под прямым ударом или под угрозой нападения", – заявил спецдокладчик ООН.

Раджагопал призвал к немедленному прекращению всех нарушений права на достаточное жилище в Украине, которые могут быть приравнены к грубым нарушениям Женевских конвенций и преступлениям по международному уголовному праву.



"Любые обстрелы гражданских объектов в городах или других густонаселенных районах должны быть немедленно прекращены," – заявил он.

Он также напомнил, что применение неизбирательных обстрелов жилых районов и применение кассетных боеприпасов несовместимо с международным правом.

Сергей Бережной

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