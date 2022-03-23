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Многие из членов Генассамблеи ООН серьезно напуганы действиями России – Кислица видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 14:54
Сергей Кислица (Фото - скриншот из видео)
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Можно давать разные оценки эффективности Организации Объединенных Наций, однако на сегодняшний день, несмотря на все недостатки в процедурах и структуре ООН, это единственный формат, где 141 страна мира фактически изолировала Российскую Федерацию. Об этом представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал в интервью Голосу Америки

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О Генеральном секретаре ООН Антониу Гутеррише 

"Человек до 24 февраля искренне не верил в то, что мир может оказаться в динамике Третьей мировой войны. Генеральный секретарь, и я наблюдал это лично, прошел через состояние шока. И то, как четко и даже пассионарно он заявил на пресс-конференции, как он на повышенных тонах заочно требовал от Путина остановить войну, говорит о том, что у него нет никаких иллюзий относительно того, что сейчас происходит".

О давно назревшей реформе ООН

"Сегодня многие из членов Генеральной Ассамблеи реально напуганы. Они напуганы своими перспективами, напуганы дерзостью действий Российской Федерации. Перемены (в ООН. – Ред.) назрели еще в 90-х годах. Но тогда не хватило знаний, мудрости и решительности действовать с Советским Союзом и его последователями таким образом, чтобы не позволить России захватить часть Молдовы, затем захватить часть Грузии, разбомбить Сирию и, в конце концов, начать агрессивную войну против Украины".

О резолюции ООН по гуманитарной катастрофе в Украине из-за вторжения России 

"Поскольку Совет Безопасности ООН оказался неспособен подготовить проект резолюции по гуманитарной ситуации в Украине, в котором были бы четкие формулировки о том, кто именно является агрессором и кто виновен в гуманитарной катастрофе, мы вместе с партнерами подготовили проект резолюции Генеральной Ассамблеи, и мы можем уже в ближайшие дни предложить членам Генассамблеи проголосовать за этот проект". 

Сергей Бережной
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Сергей Кислица совбез оон Организация объединенных наций
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