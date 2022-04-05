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Зеленский: Россия может вернуться, даже если подпишем самое мощное соглашение

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 11:42
Зеленский: Россия может вернуться, даже если подпишем самое мощное соглашение - Фото
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)

Украина должна иметь обороноспособную армию и гарантии безопасности, ведь Россия может вернуться даже в случае подписания самого мощного договора. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским журналистам, которое транслировали в эфире национального телемарафона.

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"Мы понимаем, что даже если мы подпишем с вами самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться. Просто понимаем это. Если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", – сказал он.

Зеленский повторил, что Россия о требованиях "демилитаризации" и "денацификации" РФ может забыть. Он объяснил, что фразу о денацификации после трагедии в Буче можно применить к самой России, и подчеркнул: армия должна соответствовать той армии, которая существует и способна защищать страну.

Он добавил, что Украина не верит РФ и будет строить государство, которое будет способно защитить себя само.

При этом Зеленский отметил, что нужны и действенные гарантии безопасности, ведь Украина не может постоянно воевать, пока другие страны развиваются.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война переговоры армия демилитаризация
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