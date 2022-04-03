Люди должны временно выехать из области: ВСУ будет легче бить врага – глава Донецкой ОВА
Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион. К этому призвал в интервью LIGA.net глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
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Он подчеркнул: есть большая вероятность, что ситуация в области "будет усложняться: это очевидно".
"И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому населению нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", – объяснил чиновник.
Отвечая на вопрос, предусматривает ли правовой режим военного положения принудительное отселение людей, чтобы облегчить задачу военным, Кириленко сказал, что такие полномочия у военного командования и местных администраций есть.
"Но мы же не будем превращаться в оккупанта. Более эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", – подчеркнул он.
- К эвакуации также сегодня призвал и глава Луганской области.
- На захваченной территории российские военные творят зверства.
- Руководство Украины полагает, что после поражения оккупационных войск на севере страны, Россия, вероятно, сосредоточится на захвате/удержании захваченных территорий на юге и востоке, а также попытке захватить Одессу и прилегающие районы.
- За 38 суток с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали более 18 000 российских оккупантов.
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