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Люди должны временно выехать из области: ВСУ будет легче бить врага – глава Донецкой ОВА

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 13:55
Люди должны временно выехать из области: ВСУ будет легче бить врага – глава Донецкой ОВА - Фото
Фото: пресс-служба ДонОВА

Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион. К этому призвал в интервью LIGA.net глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

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Он подчеркнул: есть большая вероятность, что ситуация в области "будет усложняться: это очевидно".

"И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому населению нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", – объяснил чиновник.

Отвечая на вопрос, предусматривает ли правовой режим военного положения принудительное отселение людей, чтобы облегчить задачу военным, Кириленко сказал, что такие полномочия у военного командования и местных администраций есть.

"Но мы же не будем превращаться в оккупанта. Более эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", – подчеркнул он.

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Евгений Пилипенко
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Донецкая область война Донбасс эвакуация Павел Кириленко
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