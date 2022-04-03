"Ответ один – ехать". Глава Луганской области призвал ее жителей эвакуироваться

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться, а не пытаться переждать обстрелы. Об этом он написал в Facebook.

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"Все происходящее – все серьезно! Ваша задача – прожить счастливую жизнь! Поэтому не отнимайте у себя возможность это реализовать. Детки… их до сих пор много в бомбоубежищах. Почему? Я прошу вас подойти сознательно к, без преувеличения, важнейшему решению. Ответ должен быть один – ехать. Автобусы ждут каждое утро… Неизвестно, сколько еще смогут ждать", – призвал Гайдай.

Он выразил надежду, что эвакуация будет временной и еще до конца весны люди смогут вернуться в свои дома.

По данным американской разведки, Владимир Путин хочет захватить оставшиеся части Луганской и Донецкой областей ко Дню победы над нацизмом в Европе 9 мая.

В освобожденных от оккупации районах Киевской области после ухода русских войск были найдены тела расстрелянных гражданских со связанными руками.

Андрей Водяный

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