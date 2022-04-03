Путин изменил планы: хочет Донбасс к началу мая – разведка США

Россия пересмотрела свою военную стратегию на Украине и сосредоточится на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с целевой датой в начале мая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки.

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Констатируется, что спустя более месяца войны российские сухопутные войска не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия.

Как отмечается, диктатор России Владимир Путин находится под давлением: он должен доказать, что "может продемонстрировать победу", и восточная Украина – место, на котором он сосредоточится.

Согласно перехватам американской разведки, Путин сосредоточен на 9 мая, российском "Дне Победы".

"Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров, – сказал CNN представитель европейского министерства обороны. – С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?"

Как отмечается, официальные лица США и Европы говорят, что любые сроки, которые Москва может установить на словах, не меняют реальности, в которой Россия, похоже, готовится к перспективе затянувшегося конфликта.

Европейский дипломат сказал, что Путин готовится к "долгой, затяжной войне в чеченском стиле, потому что ему, в определенной степени, больше ничего не остается делать".

По данным источников, США также прогнозируют, что Путин готовится назначить главного командующего в войне против Украины, чтобы добиться больших успехов России.

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Наталия Медведева

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