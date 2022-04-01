Путин хочет уничтожить Украину до 9 мая, впереди много боев – Данилов
Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от идеи уничтожения Украины, он хочет парад победы на 9 мая – и впереди еще много боев. Об этом заявил в эфире национального телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Путин не отбрасывает вопроса по уничтожению нашего государства. Он сейчас только переформатирует войска, чтобы и дальше наносить удары по нашей стране", – сказал он.
Данилов призвал не радоваться сообщениям, что часть российских войск якобы "добровольно" покидают украинскую территорию. По его словам, это – освобождения городов, за которыми стоят гибель украинских военных.
"У них есть сакральный день 9 мая. До 9 мая Путин ставит задание закончить парадом победы эту войну. Нам надо понимать, что впереди еще очень много боев. Нам надо защищать свою страну, расслабляться никому не советую", – подытожил он.
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