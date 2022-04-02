Зеленский: Россия нагоняет войска на Донбасс и Харьковское направление, готовятся удары

Россия нагоняет военных на Донбасс и Харьковское направление, готовятся мощные удары. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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По его словам, на севере Украины – медленный отход российских войска, но на востоке ситуация остается очень сложной.

"Российских военных нагоняют на Донбасс, а также на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне, используем все возможности – как внутренние, так и внешние обязательно", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что испытания еще не закончились, и грядут сложные битвы.

Также сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что враг перебросил подразделения 106 воздушно-десантной дивизии из Валуек Белгородской области в Пески Харьковской области. Вероятно, их бросят на Донбасс, предположили в ГШ.

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