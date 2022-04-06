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Эстония передала Украине очередной транш военной помощи: фото

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 02:26
Эстония передала Украине очередной транш военной помощи: фото - Фото
Фото: Посольство Эстонии в Киеве

Эстония передала Украине еще один транш военной помощи для борьбы против российских оккупантов. Об этом сообщает посольство Эстонии в Украине.

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Как отмечается, украинские военные получат от Эстонии противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.

Эстонские предприниматели передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.

Эстония передала Украине очередной транш военной помощи: фото

Эстония передала Украине очередной транш военной помощи: фото

В посольстве подчеркнули – чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призвала все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ.

  • 5 апреля сообщалось, что более 30 конгрессменов США из двух партий призвали президента Джо Байдена увеличить поставки оружия в Украину для противостояния российской агрессии. В письме конгрессменов речь идет как о Stinger и Javelin, так и о боевых самолетах и ракетах большой дальности.

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Наталия Медведева
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