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Ракеты, БПЛА, машины. США выделят Украине еще военной помощи на $300 млн – список оружия

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 05:04
Ракеты, БПЛА, машины. США выделят Украине еще военной помощи на $300 млн – список оружия - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

США выделят Украине дополнительную партию военной помощи на 300 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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– ракетные системы с лазерным наведением;

– тактические беспилотники Switchblade (дроны-камикадзе);

– беспилотники Puma (дроны-разведчики);

– средства для борьбы с беспилотниками;

– бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;

– нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;

– приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

– тактические защищенные системы связи;

– нестандартные пулеметы;

– коммерческие услуги спутниковой съемки;

– медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

В Пентагоне отметили, что этот пакет военной помощи будет выделен через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI).

В отличие от помощи по президентской линии, в рамках USAI Вашингтон будет закупать оружие у промышленников, а не брать из запасов Пентагона. Американское оборонное ведомство начинает заключать контракты на поставку Украине этого оборудования.

В Пентагоне напомнили: за время президентства Джо Байдена США выделили Украине более $2,3 млрд военной помощи, при чем $1,6 млрд из них – после начала широкомасштабного вторжения России.  

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Марк Сировой
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пентагон ВСУ оружие БПЛА дроны ракеты puma военная помощь Switchblade
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