Ракеты, БПЛА, машины. США выделят Украине еще военной помощи на $300 млн – список оружия
США выделят Украине дополнительную партию военной помощи на 300 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
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– ракетные системы с лазерным наведением;
– тактические беспилотники Switchblade (дроны-камикадзе);
– беспилотники Puma (дроны-разведчики);
– средства для борьбы с беспилотниками;
– бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;
– нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
– приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
– тактические защищенные системы связи;
– нестандартные пулеметы;
– коммерческие услуги спутниковой съемки;
– медикаменты, полевое оборудование и запасные части.
В Пентагоне отметили, что этот пакет военной помощи будет выделен через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI).
В отличие от помощи по президентской линии, в рамках USAI Вашингтон будет закупать оружие у промышленников, а не брать из запасов Пентагона. Американское оборонное ведомство начинает заключать контракты на поставку Украине этого оборудования.
В Пентагоне напомнили: за время президентства Джо Байдена США выделили Украине более $2,3 млрд военной помощи, при чем $1,6 млрд из них – после начала широкомасштабного вторжения России.
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