За последние два месяца Германия свела к минимуму военную поддержку Украины – Welt

Несмотря на обещания, Германия за два месяца практически не поставила оружия Украине. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на документы, имеющиеся у них в распоряжении.

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Как отмечается, за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства Германии.

По данным Welt, в середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля.Там были только запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает испытывать потребность в этих боеприпасах, о чем не раз уведомляла ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

В издании отмечают, что в вопросе тяжелых вооружений, Шольц заявил концепцию: "Всегда идти в ногу с партнерами по НАТО". Поддержка была "тесно скоординирована с нашими партнерами и союзниками", подтвердил он 26 мая. Поскольку ни одна страна НАТО не поставляет танки западного образца, это послужило поводом для отказа в поставке в Украину немецких боевых танков и бронетранспортеров, написали в Welt.

В издании сообщают, что отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Совете федеральной безопасности уже пяти недель.

В конце апреля правительство Германии объявило о поставке 30-ти танков "Гепард", но первые 15 "гепардов" будут доставлены не ранее конца июля.

По мнению киевских правительственных кругов, пишет Welt, причиной задержки доставки является обучение украинских военных.

Подготовка первых 45 солдат начинается не раньше 13 июня и заканчивается 22 июля. Для второй группы солдат она начнется 18 июля и закончится 26 августа, поэтому остальные 15 гепардов не будут доставлены до конца августа.

28 мая глава посольства Германии Анка Фельдгузен заверила, что ФРГ не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения для защиты от России: "Гепарды" скоро будут, а "Мардерам" нужен ремонт.

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Наталия Медведева

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