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Зеленский, Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис дают пресс-конференцию в Киеве: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 13:58
Фото: ЕРА
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Президент Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц, французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и глава Румынии Клаус Йоханнис дают пресс-конференцию в Киеве. Это первый визит этих иностранных лидеров в воюющую против полномасштабного российского вторжения Украину. 

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Начало пресс-конференции назначено на 14:00.

Будет ли после нее сессия вопрос-ответ, неизвестно.

Сегодня, 16 июня, все четверо гостей побывали в Ирпене, пригороде Киева. После того, как Макрон увидел разрушенияон заверил, что "мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности", а Йоханнис сказал, что у него "нет слов; нужно привлечь к ответственности российских преступников.

Читайте колонку: Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Но украинцы все равно не довольны

Евгений Пилипенко
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