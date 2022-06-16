Президент Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц, французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и глава Румынии Клаус Йоханнис дают пресс-конференцию в Киеве. Это первый визит этих иностранных лидеров в воюющую против полномасштабного российского вторжения Украину.

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Начало пресс-конференции назначено на 14:00.

Будет ли после нее сессия вопрос-ответ, неизвестно.

Сегодня, 16 июня, все четверо гостей побывали в Ирпене, пригороде Киева. После того, как Макрон увидел разрушения, он заверил, что "мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности", а Йоханнис сказал, что у него "нет слов; нужно привлечь к ответственности российских преступников.

За более чем 100 дней большой войны Шольц и Макрон несколько раз говорили по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, за что подвергались критике, особенно в Украине.

По данным агентства Reuters, трио евролидеров прибыло в Киев, чтобы "выразить солидарность", а также нивелировать критику, которую они получают от украинцев за свою позицию о войне.

Глава Офиса президента Андрей Ермак утром перечислил темы, которые будут подняты сегодня на переговорах.

На фоне этого массового визита в Киев во Франции поддержали предоставление Украине кандидата на вступление в ЕС.

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Евгений Пилипенко

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