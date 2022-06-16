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Шольц, Макрон и другие в Киеве. О чем шла речь за столом переговоров: коммюнике Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 17:19
Шольц, Макрон и другие в Киеве. О чем шла речь за столом переговоров: коммюнике Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

На встрече в Мариинском дворце лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины согласованы шаги по усилению ее обороноспособности. Об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского для СМИ, которое обнародовал замглавы его Офиса Андрей Сибига.

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16 июня в Киев прибыли канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Зеленский упомянул, что сегодня в Киеве звучала сирена опасности ракетного удара, "и это доказывает, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать, кому в Европе дарить безопасность".

Он подчеркнул, что задача союзников – сделать так, чтобы Россия "начала искать мир", и посетовал, что нынешних усилий не хватает, чтобы она это делала. Москва по-прежнему "ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше нашей земли", добавил Зеленский.

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По словам Зеленского, лидеры за круглым столом "говорили, полностью понимая друг друга":

→ о продолжении и усилении обороны Украины, и он "благодарен партнерам за соответствующие шаги, которые были согласованы сегодня";

→ о скоординированности подходов к экономической поддержке Украины и о послевоенном восстановлении;

→ об анализе общих возможностей для противодействия продовольственному кризису, спровоцированному РФ, и что нельзя допустить реализации ее замысла с голодом и политическим хаосом в Африке и Азии, где остались без еды из Украины;

→ о дальнейших санкциях против РФ – обсуждали это "достаточно предметно";

→ о вопросах будущего Европы и евроинтеграции Украины.

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"Очертил наши первоочередные потребности в обороне. Мы ценим уже оказанную поддержку. И ожидаем новых поставок, прежде всего тяжелого вооружения, современной реактивной артиллерии и систем противоракетной обороны. <...> Есть прямая зависимость: чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее можем освобождать наших людей, нашу землю", – подчеркнул глава государства.

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Евгений Пилипенко
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