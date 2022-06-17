Макрон назвал условие для поездки в Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Киев дал интервью французскому телеканалу TF1, в котором заявил о готовности поехать в Москву, если это нужно. Он заявил, что такой визит возможен только при определенных условиях и если он принесет практическую пользу.
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"Некоторые не понимают, как я могу продолжать говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Это будет предусматривать предварительные условия, жесты со стороны президента Путина", — сказал Макрон.
Пока эти предварительные условия не выполняются, добавил президент Франции. "Но я продолжаю с ним общаться и ничего не исключаю", – сказал он.
Макрон также выразил уверенность, что его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским не остыли. Президент Франции напомнил, что стал первым лидером, встретившимся с Владимиром Зеленским еще на стадии предвыборной кампании в 2019 году, и позже именно он вместе с немецким канцлером Ангелой Меркель организовал встречу Зеленского с Путиным в рамках нормандского формата.
- 16 июня Макрон впервые приехал в Украину в качестве президента Франции, хотя визит планировался еще с конца 2019 года. Тогда его сорвало начало пандемии коронавируса.
- На пресс-конференции в Киеве Макрон среди прочего рассказал о своем разочаровании разговорами с Путиным.
- 4 июня Макрон признался, что потерял счет разговорам с Путиным. В целом на переговоры с российским диктатором он потратил "сотню часов".
- Эти разговоры критиковали руководители Польши и стран Балтии.
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